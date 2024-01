In den vergangenen Wochen war der Paxlovid-Mangel immer wieder ein Thema. Das Covid-Medikament war österreichweit ständig ausverkauft und wurde zur Mangelware. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) versicherte stets, dass eifrig daran gearbeitet werde, die Restbestände mobil zu machen und flächendeckend zu verteilen. Nun folgt der nächste Paukenschlag, Rauch stellt auf X, vormals Twitter, in den Raum, dass die Apotheken das Medikament illegal verkauft hätten. Lesen Sie hier alles zur Causa.

Schladming im Weltcup-Fieber: Regen und Wind sagen sich für das Doppel an

Heute Abend ist es wieder so weit! Schladming wird zum großen Treffpunkt für alle Skifans. Bereits am Montagabend wurde das 50-Jahr-Jubiläum ordentlich gefeiert. Wir versorgen Sie auch heute Abend, live aus Schladming, mit den wichtigsten Informationen rund um das Rennen.

Ski-Legenden feierten ein halbes Jahrhundert Weltcup in Schladming

Heutige Empfehlungen:

Nach dem Ausscheiden von DeSantis kämpft Haley um ihre letzte Chance

Ron DeSantis hat seine Kandidatur für die US-Wahlen zurückgezogen. Am schicksalshaften Ergebnis in New Hampshire wird sich deswegen nicht viel ändern. Dort kämpft Nikki Haley am heutigen Dienstag als letzte verbliebene Kontrahentin gegen Donald Trump.

Glatteis sorgte am Dienstagmorgen für Chaos auf den Straßen

In ganz Österreich sorgte die anhaltende Kälte für gefrierenden Regen und vielerorts für gefährliches Glatteis. Wetterbedingt mussten die Einsatzkräfte vermehrt ausrücken, da es zu zahlreichen Unfällen kam.

ÖVP liebäugelt nach wie vor mit Superwahltag am 9. Juni

Das Innenministerium sieht eine Zusammenlegung der Nationalratswahl mit der EU-Wahl skeptisch – und befürchtet durch die Fehleranfälligkeit eine Aufhebung durch den VfGH. Lesen Sie mehr.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Prozess startet: Angeklagter Ex-Bankchef Pucher wird nicht vor Gericht erscheinen

Die Pleite der Commerzialbank Mattersburg im Sommer 2020 hat ein – erstes – gerichtliches Nachspiel. In Eisenstadt startet heute ein Prozess: Die Anklage lautet Erpressung und Veruntreuung. Ex-Bankchef Martin Pucher wird aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst vor Gericht erscheinen.

Anrainer schockiert: Kapelle in Dubrovnik wird verkauft

Nachdem kürzlich eine ganze Insel in Kroatien zum Verkauf gestanden hatte, wird jetzt eine nicht minder außergewöhnliche Immobilie angeboten - eine Kapelle aus dem Jahr 1882. Zum Artikel.

Comeback von Selena Gomez? Diese Kultserie bekommt eine Neuauflage

Die Disney-Serie „Die Zauberer vom Waverly Place“ machte Selena Gomez 2007 berühmt. Nun wird an einer Fortsetzung gedreht, die Ende 2025 erscheinen soll. Alle Informationen des Sequels im Überblick.

Meine heutige Empfehlung: Elektro-Mobilität im Umbruch: „Hersteller riskieren ein Blutbad bei den Margen“

Von Tesla bis Volkswagen: Preissenkungen, Sondermodelle und Rabattschlachten sind die Folge der sinkenden Nachfrage. Stellantis-Chef Tavares schlägt nun Alarm – und warnt die Branche.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag!