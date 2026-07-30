Rezepte Herbst

Geröstete, erdige Rote-Rüben-Creme kombiniert mit aromatischen Blumen: Wenn das nicht nach dem perfekten Topping für belegte Fladenbrote klingt? Am Besten gleich ausprobieren und nachkochen!
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 19. September 2023.
Wermut hat in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt. Mit Wermut lässt sich aber auch hervorragend kochen. Dieser feinen Fenchelsuppe verleiht ein trockener Wermut eine wunderbare, feinherbe Kräuternote.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 29. September 2023.
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