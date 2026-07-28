Kürbistarte

1 Aus Mehl, Butter, Salz und 5 EL kaltem Wasser einen Mürbteig kneten. In Folie wickeln und eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen.

2 Die Zwiebel fein hacken und in Öl anrösten. Paprika darüberstreuen, kurz mitrösten und mit etwas Essig ablöschen. Den Kürbis dazugeben und andünsten. Mit Salz, Pfeffer und gemahlenem Kümmel würzen. Garen lassen, bis alle Flüssigkeit verkocht ist.

3 Creme fraiche und Eier vermengen. Unter die Kürbismasse mengen und noch einmal abschmecken.

4 Den Speck in feine Streifen schneiden.

5 Den Teig dünn ausrollen und in eine gefettete Tarteform legen. Einen Rand hochziehen. Die Kürbismasse darauf verteilen. Kürbiskerne und Speck- streifen darauf verteilen.