Der erste Teil der Regierungsklausur am gestrigen Dienstag fand unter strengem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur ein kurzes Statement hatten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) für die Medien über, bevor sie sich mit der versammelten Regierungsmannschaft und den Klubobleuten ins Seminarhotel zurückzogen: "Noch ist nicht alles fix und fertig", ließen sie wissen.

Bis in die Nacht verhandelten ÖVP und Grüne über konkrete Maßnahmen, vor dem Seminarhotel demonstrieren Klima-Aktivisten von "Fridays for Future" für ein Klimaschutzgesetz.

Was beschlossen wurde:

Große Projekte wie etwa Windparks müssen aufwändige Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) durchlaufen. Deren Dauer soll eine Novelle verkürzen, die schon im Herbst beschlossen werden sollte. Nun hat sich die Regierung geeinigt: Unter anderem soll es in den Verfahren künftig keine Doppelprüfungen mehr geben. Laut Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sei dies wichtig, auf Wasser, Sonne und Wind zu setzen, um die Unabhängigkeit des Landes weiter zu fördern.





(UVP) durchlaufen. Deren Dauer soll eine Novelle verkürzen, die schon im Herbst beschlossen werden sollte. Nun hat sich die Regierung geeinigt: Unter anderem soll es in den Verfahren künftig keine Doppelprüfungen mehr geben. Laut Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sei dies wichtig, auf Wasser, Sonne und Wind zu setzen, um die Unabhängigkeit des Landes weiter zu fördern. Zudem einigte man sich auf einen verstärkten Ausbau für Photovoltaik-Anlagen (mit 600 Millionen Euro Förderung und vereinfachten Bedingungen), für Photovoltaikanlagen auf versiegelten Flächen braucht künftig gar keine Genehmigungen mehr.





(mit 600 Millionen Euro Förderung und vereinfachten Bedingungen), für Photovoltaikanlagen auf versiegelten Flächen braucht künftig gar keine Genehmigungen mehr. Auch der Ausbau der Biogasproduktion im Land wurde beschlossen. "Der Misthaufen soll zum Kraftwerk werden", erklärte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und sprach von der Zündung eines "Erneuerbaren-Turbos" im kommenden Jahr.





im Land wurde beschlossen. "Der Misthaufen soll zum Kraftwerk werden", erklärte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und sprach von der Zündung eines "Erneuerbaren-Turbos" im kommenden Jahr. Aus Mauerbach heraus erhebt die Regierung Einspruch gegen das burgenländische Raumordnungsgesetz . Dieses widerspricht aus Sicht der Regierung den Zielen des Erneuerbaren-Ausbaus.





. Dieses widerspricht aus Sicht der Regierung den Zielen des Erneuerbaren-Ausbaus. Der Bildungsbonus wird verlängert, erhöht und ausgeweitet. Laut Wirtschaftsminister Martin Kocher soll zudem die geblockte Altersteilzeit schrittweise abgeschafft werden.

Was noch kommen wird:

Strengere Antikorruptionsgesetze wurden mehrfach angekündigt, die Ibiza-Affäre hatte hier entsprechende Lücken offenbart. In die Umsetzung kamen sie nie. Der Freispruch von Heinz Christian Strache in zweiter Instanz gab dem Thema ganz aktuelle Brisanz. Kanzler Nehammer verkündete nun, dass Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bereits morgen die lange versprochene Reform des Antikorruptionsstrafrechtes präsentiert werden.





wurden mehrfach angekündigt, die Ibiza-Affäre hatte hier entsprechende Lücken offenbart. In die Umsetzung kamen sie nie. Der Freispruch von Heinz Christian Strache in zweiter Instanz gab dem Thema ganz aktuelle Brisanz. Kanzler Nehammer verkündete nun, dass Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bereits morgen die lange versprochene Reform des Antikorruptionsstrafrechtes präsentiert werden. Auch am Arbeitsmarkt soll es Neues geben. Bis März soll eine neu eingerichtete Reformgruppe erarbeiten, wie man jene, die mehr und länger arbeiten wollen, entsprechend entlastet werden können. So will man dem Fachkräftemangel begegnen, in der Gruppe sollen neben den Bundesministern Kocher, Johannes Rauch und Magnus Brunner auch die Sozialsprecher der Regierungsparteien und Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Arbeitnehmern sitzen.





Was auch diskutiert wurde:

Energie-Sicherheit ist das große Thema der Regierungsklausur. Die staatliche Reserve an Erdgas musste noch nicht angegriffen werden. Im Raum steht eine Ausweitung dieser strategischen Reserve im Hinblick auf den nächsten Winter.





musste noch nicht angegriffen werden. Im Raum steht eine Ausweitung dieser strategischen Reserve im Hinblick auf den nächsten Winter. Finanzminister Magnus Brunner ließ zwei Tage vor der Klausur mit dem Vorschlag aufhorchen, die Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragungsgebühr abzuschaffen, um den Kauf von Wohnungen oder Häusern günstiger zu machen. Die Grünen waren aber skeptisch.





Experten gaben ihre Einschätzung zu den drängendsten Fragen ab © (c) Shervin Sardari

Nehammer: Nächtliche Verhandlungen "haben sich ausgezahlt"

Bundeskanzler Nehammer sprach von einer "intensiven" Klausur bis in die Morgenstunden, er sei dankbar, in Vizekanzler Werner Kogler (Grünen) einen "Partner" zu haben, dem es dabei auch nicht um Inszenierung geht. Abseits der aktuellen Krisenbewältigung wolle man "Österreich in die Lage versetzten, unabhängiger und freier zu werden". Die Verhandlungsstunden hätten "sich ausgezahlt". Man wolle nun beweisen, "dass Vertrauen und Politik einander bedingen". Aber man sitze mit Kogler nicht zusammen "und denken über unser Image nach". Man konzentriere sich auf die Bewältigung der Krisen.

Auch Vizekanzler Kogler sprach von "riesigen" Errungenschaften der Regierung. Mehr Effizienz und Nachhaltigkeit bei Energiegewinnung und Speicherung habe man nun gewährleisten können. Und auch der "Lückenschluss" im Antikorruptionsrecht nach den "blauen Skandalen" sei nun gelungen. "Es ist alles fix und fertig", es sei nun endlich da "und unumstößlich". Aber: "Es gibt noch weiter viel zu tun."

Experten am Vortag am Wort

Am Dienstag kamen auch Experten zu Wort: Christoph Badelt, der Chef des Fiskalrates definierte den Arbeitskräftemangel als große Herausforderung mit wachstumshemmendem Effekt. "Es wird in Zukunft darum gehen, wie man ungenutztes Arbeitskräftepotenzial stärker nutzen kann." Michael Strugl, der Chef der Österreichischen-E-Wirtschaft betonte: "Die wichtigsten Prioritäten sind jetzt neben dem Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung, vor allem der Ausbau der Netzinfrastruktur und der Speicherkapazitäten für erneuerbaren Strom." Und der Generalsekretär des Verteidigungsministeriums, Arnold Kammel plädierte für strategische Partnerschaften aufgrund der angespannten geopolitischen Lage.