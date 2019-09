Facebook

Werner Kogler und Sebastian Kurz © Juergen Fuchs

Türkis-Grün, Türkis-Rot, Türkis-Blau: Das alles geht sich aus im neuen Nationalrat, und Sebastian Kurz kann wählen. Allerdings hat sich die FPÖ sofort aus dem Rennen genommen – sie sieht ihren Absturz als Auftrag des Wählers, sich in der Opposition zu erneuern. Das türkis-blaue Projekt ist damit Geschichte. Was tritt an seine Stelle? In der SPÖ gibt es widerstrebende Aussagen zu einer Regierungsbeteiligung unter dem verhassten Kanzler Kurz. Bleibt als großer Favorit der Stunde die erste türkis-grüne Regierung für Österreich. Wie wahrscheinlich das ist, welche Inhalte brisant werden und wie es formal weitergeht, fassen wir hier zusammen.