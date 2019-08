Facebook

Auch wenn die ÖVP in diesem Wahlkampf auf ein prominentes Unterstützerkomitee für Parteichef Sebastian Kurz verzichten dürfte, nimmt man Bekundungen solcher Unterstützung doch gern entgegen.

Zum Beispiel von Schauspielering Christiane Hörbiger: Am Samstag hat die Volkspartei mehreren Medien ein Video übermittelt, das den TV-Star mit einer fast schon ins Wütende abgleitenden Botschaft zeigt: "Wir waren entsetzt, als Frau Rendi-Wagner den Misstrauensantrag gestellt hat. Vollkommen verblödet...da muss der Hass und der Neid so groß sein, sie hat damit die ganze Republik in Frage gestellt beziehungsweise in schlechte Zeiten geführt", so Hörbiger.

Christiane Hörbiger unterstützt Kurz

"Ich hoffe so von Herzen, Sebastian Kurz, dass Sie triumphal zurückkommen werden. Wir wären alle so froh und stolz und glücklich, wenn Sie unser kleines Österreich, mein Heimatland, wieder in ihre Hände nehmen würden", so die Schauspielerin.