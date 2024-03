Bereits ab 6.45 Uhr konnten heute die ersten der insgesamt 439.785 wahlberechtigten Salzburgerinnen und Salzburger sowie Menschen aus anderen EU-Staaten mit Wohnsitz in Salzburg zur Wahlurne schreiten. Während manche Wahllokale um zwölf Uhr schon wieder schlossen und erste Ergebnisse somit gegen 13 Uhr eintrudeln werden, bleiben die meisten bis 16 Uhr geöffnet. Die letzten Wahllokale schließen um 17 Uhr. Die Stadt Salzburg veröffentlicht – als einzige Gemeinde – zunächst ein vorläufiges Ergebnis ohne Wahlkarten. Das endgültige Ergebnis wird erst in der Nacht erwartet.

Bürgermeisterwahlen

Anders als in Wien, Niederösterreich und der Steiermark wird der Ortschef in Salzburg nicht vom Gemeinderat, sondern direkt gewählt. An der Wahlurne gibt man also zwei Stimmen ab – eine für die Gemeindevertretung, wie der Gemeinderat in dem Bundesland genannt wird, und eine für den Bürgermeisterkandidaten bzw. die -kandidatin. Erhält keiner eine absolute Mehrheit (mehr als 50 Prozent der Stimmen), so müssen sich die beiden Stimmenstärksten einer Stichwahl stellen. Diese findet zwei Wochen später am Palmsonntag (24. März) statt. Kandidiert überhaupt nur ein Kandidat, so können Wähler auch „Nein“-Stimmen vergeben.

Wahl der Gemeinderäte (Gemeindevertretungen)

Bei den Wahlen zum Gemeinderat treten in den verschiedenen Kommunen bis zu acht Listen (Stadt Salzburg und Hallein) an. Neben den etablierten oder überregional bekannten Parteien ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne, Neos, KPÖ und MFG kandidieren teilweise auch Bürgerlisten. In zwei Gemeinden (Thomatal, Fusch an der Großglocknerstraße) tritt überhaupt nur eine einzige Liste an.