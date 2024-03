Fast 440.000 Menschen sind wahlberechtigt. In 119 Salzburger Gemeinden werden am Sonntag die Gemeinderäte sowie Bürgermeister und Bürgermeisterinnen gewählt. Die meisten Wahllokale haben seit 7.00 Uhr geöffnet, einige Wahllokale in kleineren Gemeinden haben bereits zu Mittag ihre Pforten geschlossen. In den meisten Gemeinden ist um 16.00 Uhr Wahlschluss, in einzelnen haben die Bürgerinnen und Bürger eine Stunde länger Zeit, ihre Stimmen abzugeben.

Mit Spannung wird vor allem das Ergebnis der Landeshauptstadt erwartet. Der amtierende Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) kandidiert nicht mehr, nun zeichnet sich bei ein Dreikampf zwischen dem KPÖ-Kandidaten Kay-Michael Dankl, dem aktuellen Bürgermeister-Stellvertreter Florian Kreibich (ÖVP) und Bernhard Auinger von der SPÖ ab. Zwischen 16.30 und 16.45 dürfte für Salzburg-Stadt bereits ein erster Trend vorliegen. Dass am Abend des Wahltages der künftige Stadtchef bereits feststeht, gilt allerdings als unwahrscheinlich, das wird wohl erst in einer Stichwahl am 24. März entschieden. Denn anders als in anderen Bundesländern wird in Salzburg das Bürgermeisteramt mittels Direktwahl besetzt; um ins Rathaus einzuziehen, braucht ein Kandidat die absolute Mehrheit.