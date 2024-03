Alles blickt heute Sonntag nach Salzburg, erst recht im Volkshaus in der Grazer Lagergasse. Dort werden Bürgermeisterin Elke Kahr und KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler am Nachmittag vor dem Fernseher sitzend gespannt auf die Ergebnisse warten. Schafft es Genosse Kay-Michael Dankl in die Stichwahl um den Bürgermeistersessel in der Mozartstadt? Im Wahlkampffinale gab es mit Stadtrat Robert Krotzer und Gemeinderat Max Zirngast noch einmal Schützenhilfe aus dem Grazer Rathaus, Kahr hatte Dankl schon in den Wochen davor tatkräftig unterstützt.