Die Wahlen in der Stadt Salzburg sind geschlagen – und die ganz große Überraschung ist ausgeblieben. Laut vorliegenden Ergebnissen liegt der amtierende SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger in der Stichwahl gegen den Kommunisten Kay-Michael Dankl um das Amt des Bürgermeisters uneinholbar in Führung. Damit ist politisch der Status quo ante in der barocken Prunk- und Festspielstadt wieder hergestellt: Das seit 2017 bestehende türkise Interregnum im Schloss Mirabell, wo der Bürgermeister residiert, ist passé, die traditionelle rote Vorherrschaft seit 1945 wieder intakt.