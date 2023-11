Am zweiten und letzten Tag des 46. ordentlichen Bundesparteitags der SPÖ in Graz steht das Thema Europa im Mittelpunkt. Neben dem Beschluss der Kandidatenliste mit Andreas Schieder und Evelyn Regner an der Spitze für die EU-Wahl im Juni wird die Delegierten wie Beobachter wohl vor allem die Grundsatzrede des am Vortag bestätigten Vorsitzenden Andreas Babler interessieren.

Zu europapolitischen Themen hat sich Babler bisher immer nur am Rande geäußert. In Reaktionen auf umstrittene Äußerungen während der Pandemie, als er die EU „schlimmer als die Nato“ und als imperialistisches Projekt bezeichnet hatte, beteuerte er dabei seine pro-europäische Haltung und bekräftigte, dass mit ihm ein EU-Austritt Österreichs nicht infrage komme.

