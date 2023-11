Der symbolisch so wichtige Neuner ist es nicht geworden. Andreas Babler ist knapp darunter geblieben. Mit 88,8 Prozent ist der Traiskirchner Bürgermeister beim Parteitag in Graz als SPÖ-Chef bestätigt worden. In der Historie der SPÖ ist es das schlechteste Ergebnis bei einer ersten Abstimmung ohne ernsthafte Gegenkandidatur - in Linz ging Babler als Sieger aus einer Kampfabstimmung hervor. Die 75 Prozent von Pamela Rendi-Wagner beim Parteitag 2021 waren nicht bei ihrem ersten Antreten, auch nicht Faymanns 84 Prozent..