Analyse. Nicht nur in Österreich, sondern in vielen europäischen Ländern kam es bei der EU-Wahl zu einem Rechtsruck. Was sind die Auswirkungen? Eine Analyse.

Am Sonntag gingen die EU-Wahlen 2024 zu Ende. Wie erwartet haben rechte Kräfte starke Zugewinne verzeichnet – nicht nur in Österreich, sondern in verschiedenen europäischen Ländern. Wer waren hingegen die Verlierer dieser Wahl und was bedeutet das Wahlergebnis für die Europäische Union? In unserer Videoanalyse erhalten Sie einen Überblick.