Frankreich: Wahlschlappe mit innerpolitischer Sprengkraft

Die Krise von Präsident Emmanuel Macron entlädt sich bei der EU-Wahl. Der Rassemblement Nationals siegt klar und kommt auf über 30 Prozent. Der Präsident reagierte auf die Schlappe und rief noch am Wahlabend Neuwahlen aus.„Ich kann nicht so tun, als wäre nichts geschehen“, sagte Macron bei einer überraschenden Fernsehansprache.

Deutschland: Schwarzer Tag für die Ampel-Regierung

In Deutschland dreht sich das politische Spektrum. Im Vergleich zur Bundestagswahl von 2021 rücken auch unsere Nachbarn deutlich nach rechts. Am höchsten kletterte der Balken der Union, für die die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als nationale Spitzenkandidatin antrat. Sie stellt mit rund dreißig Prozent die stärkste Kraft im Land. Die AfD kommt jedoch erstmals bundesweit auf Rang zwei zu liegen. Auch der Skandal rund um Spitzenkandidat Maximilian Krah, der die SS in einem Interview nicht pauschal kritisieren wollte, änderte nichts daran.

Spanien: Das Bollwerk gegen rechts

Der Hochrechnung des öffentlichen Rundfunksenders RTVE von Sonntagabend zufolge liegen die beiden europafreundlichen Traditionsparteien, Sozialdemokraten (PSOE) und Konservative (PP), mit weitem Abstand vor der Rechtspartei Vox. Wie schon bei den letzten Parlamentswahlen siegten die Konservativen (34 Prozent) ganz knapp vor den Sozialdemokraten (30 Prozent)

Ungarn: Schwere Dämpfer für Viktor Orban

In Ungarn hat Premierminister Viktor Orbán einen schweren Dämpfer eingefahren. Zwar ist seine regierende Fidesz-Partei mit rund 44 Prozent erneut stärkste Kraft bei den Europawahlen geworden. Sein neuer Konkurrent, ein einstiger Weggefährte, schnitt aber überraschend stark ab.

Polen: Die Pro-Europäer unter Donald Tusk die PiS ab

Zum ersten Mal seit zehn Jahren fällt die PiS bei einer nationalen Wahl auf Platz zwei zurück. Donald Tusks liberale „Bürgerkoalition“ (KO) hat die oppositionelle, rechtspopulistische Kaczynski-Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) überraschend klar geschlagen.

Der Korrespondenten-Bericht von Paul Flueckiger aus Danzig

Italien: Meloni setzt Siegeslauf von Fratelli d‘Italia fort

Wenig überraschend jubeln die Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) über einen Sieg bei den EU-Wahlen. Die größte Regierungspartei schwimmt weiter auf ihrer Erfolgswelle und konnte sich klar vor den Sozialdemokraten durchsetzen.

