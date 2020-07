Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AFP

Für Sebastian Kurz war es letzten Endes eine Rechnung, die glatt aufging. Die Gruppe der „Frugalen“ hatte dem EU-Sondergipfel von Beginn an den Stempel aufgedrückt. Ein Bündnis aus vier Mitgliedsländern – Österreich, Schweden, Niederlande, Dänemark –, denen in den letzten Stunden des Gipfels auch Finnland Gesellschaft leistete, hatten sich erstmals als Machtfaktor in der EU etabliert und zäh verhandelt. Die angeblich durchaus gefinkelten Versuche, die Vier auseinanderzudividieren, klappten nicht. Am Ende, als Ratspräsident Charles Michel am Dienstag um 5.31 Uhr in der Früh das Wort „Deal!“ twitterte, hatten sie fast alles erreicht, was sie wollten und damit sogar die mächtige Achse Merkel-Macron ausgebootet. Österreich bekommt einen saftigen Jahresrabatt von 565 Millionen Euro und die Höhe der Zuschüsse wurde trotz heftigen Widerstands auf 390 Milliarden Euro gedrückt.