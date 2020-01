Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Protestaktion auf Lesbos: 40.000 bis 50.000 Migranten auf den griechischen Inseln © AP

An den Außengrenzen der EU gab es so wenige illegale Grenzübertritte wie seit 2013 nicht mehr, meldet die Grenzschutzagentur Frontex in ihrer Bilanz für 2019: Registriert wurden insgesamt 139.000 Fälle. Zum Vergleich: Das sind nur mehr knapp acht Prozent des „Flüchtlingsjahrs“ 2015, damals waren es 1,8 Millionen. Frontex-Direktor Fabrice Leggeri führte das im Gespräch mit Journalisten in Brüssel darauf zurück, dass über die Routen im zentralen (minus 41 Prozent) und westlichen (minus 58 Prozent) Mittelmeer weit weniger Migranten kamen. Es funktioniere dort auch die Zusammenarbeit mit Ländern wie Marokko und Tunesien sehr gut.