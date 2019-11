Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Facsimile Neue Zeit

Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Am 10. November buchte die "Neue Zeit", für die ich damals arbeitete, für mich ein Ticket nach Berlin. Am Samstag, dem 11. November tauchte ich ein in die geteilte Stadt, deren Bewohner einander mit aller Macht in die Arme strebten.