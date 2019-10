Erste Auslandsreise nach Wiederwahl als Nationalratspräsident: Wolfgang Sobotka traf sich mit Vertretern der jüdischen Gemeinde in Straßburg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Straßburg: Wolfgang Sobotka © KK

Seine erste Auslandreise hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka am Donnerstag und Freitag nach Straßburg geführt, wo er mit Bundesratspräsident Karl Bader an der zweitägigen Konferenz der Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats teilnahm. Sobotka besuchte auch die Synagoge in Straßburg und traf mit Rabbinern und dem Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde des Département Bas-Rhin, Maurice Dahan, zum Gespräch zusammen.