Kaum eine Zeitung in Europa, die am Morgen danach nicht mit dem Unaussprechlichen aufgemacht hat. Ausgerechnet am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, dem Versöhnungsfest, wird ein Anschlag auf eine Synagoge in Deutschland verübt – exakt einen Monat vor dem 81. Jahrestag der Novemberpogrome 1938. Ausgerechnet in dem (noch immer jungen) Teil der Bundesrepublik, der wegen seiner rechtsradikalen Auswüchse so oft despektierlich Dunkeldeutschland genannt wird. Ausgerechnet in Deutschland, wo die Erinnerung an den Holocaust zum Wesensmerkmal der Nationenbildung gehörte und die gemeinsame Verantwortung für den Schutz des jüdischen Lebens zum Selbstverständnis jedes Deutschen, auch des Autors. Sie kumuliert in der Formel: Nie wieder. Ausgerechnet wieder Deutschland!