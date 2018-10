Die CSU in der Krise. Hier spricht ihr Vizechef Manfred Weber über das drohende Debakel bei der heutigen Bayernwahl, die Erosion der Traditionsparteien in Europa und über sein Ziel, 2019 Präsident der EU-Kommission zu werden.

Landtagswahl in Bayern

Manfred Weber, German Head Of The Christian Democrats In The European Parliament © (c) Photothek via Getty Images (Thomas Koehler)

Herr Weber, Sie wollen im kommenden Jahr Präsident der Europäischen Kommission in Brüssel werden. Was, wenn Sie nach der Bayernwahl aus München der Ruf ereilt?

MANFRED WEBER: Wir kämpfen in Bayern bis zum Schluss um jede Stimme. Die CSU kann eine hervorragende Bilanz vorlegen. Bayern geht es sehr gut. Markus Söder hat als Ministerpräsident richtige Akzente für die Zukunft gesetzt. Für mich persönlich ist alles klar: Ich bin Europapolitiker und bleibe es.

