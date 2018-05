Facebook

Trump sagte den Gipfe ab und fordert die totale atomare Abrüstung © AP

Es sollte ein historisches Ereignis werden. Die Gedenkmünzen mit den Konterfeis von „Präsident Donald J. Trump“ und dem „Obersten Führer Kim Jong-un“ waren schon geprägt. Der Regierungschef im Weißen Haus träumte vom Friedensnobelpreis. Doch um 9.40 Uhr amerikanischer Zeit zog der US-Präsident die Notbremse. Nicht auf seinem Lieblingsmedium Twitter, sondern förmlich auf einem Briefbogen mit goldenem Siegel, adressiert an „Seine Exzellenz“ in Pjöngjang, bedankte er sich zunächst für Zeit, Geduld und Mühe, die der nordkoreanische Machthaber für das geplante Gipfeltreffen am 12. Juni in Singapur aufgewendet habe. Doch leider, so Trump, halte er es zu diesem Zeitpunkt für unangemessen, die Begegnung stattfinden zu lassen. Aus den Stellungnahmen des Regimes habe er „enormen Ärger und offene Feindschaft“ herausgelesen.