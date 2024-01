Ein kalter Wind weht durch den Mittleren Westen der USA. Pünktlich zum Beginn der republikanischen Vorwahlen um die US-Präsidentschaftskandidatur sind die Temperaturen in Iowa, wo traditionell der Vorwahlkampf beginnt, drastisch gefallen. Minus 28 Grad und teils heftige Windböen begleiten den Urnengang.

„Lebensbedrohliche“ Kälte wird erwartet

Welchen Einfluss die arktischen Temperaturen auf das Ergebnis in der Nacht auf Dienstag haben werden, ist umstritten - Überraschungen sind aber nicht ausgeschlossen. Obwohl Ex-Präsident Donald Trump als haushoher parteiinterner Favorit in den Präsidentschaftswahlkampf gezogen ist, könnte sein Vorsprung von fast 30 Prozent noch ob der Kälte schmelzen.

Kälte begleitet die Vorwahlen in Iowa © AP / Abbie Parr

Winterstürme hatten den Wahlkampf zuletzt stark beeinträchtigt, mehrere Wahlkampfauftritte wurden abgesagt. Auch für Montag warnte der Wetterdienst vor „lebensbedrohlicher“ Kälte. Beobachter erwarten einen Einbruch der Wahlbeteiligung, der vor allem Trump schaden würde.

Trump, der sich zuletzt weitgehend aus dem Wahlkampf herausgehalten hat, Diskussionen fernblieb und nur vor den eigenen Anhänger sprach, war daher in den letzten Stunden vor der Wahl um Mobilisierung bemüht. „Zieht euch morgen warm an“, forderte Trump seine Anhänger am Sonntag in Indianola auf. „Trotzt dem Wetter und geht raus, um Amerika zu retten“.

Trump, der bei den letzten beiden Präsidentschaftswahlen in Iowa gewann, weiß um die Schnelllebigkeit des politischen Geschehens. Iowa hat 3,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, aber nur zehn Prozent von ihnen dürfen an den Vorwahlen der Republikaner teilnehmen. Ein paar wenige, die lieber zu Hause bleiben, können das Blatt wenden.

Nicht nur der zuletzt unschlagbar scheinende Trump setzte daher alles daran, dass seine Anhänger auch zu den Urnen kommen. Auch Konkurrentin Nikki Haley forderte ihre Anhänger auf, dem Wetter zu trotzen und wählen zu gehen: „Iowa, du hast morgen einen Job zu erledigen. Bringt eure Ausweise mit, zieht euch im Lagenlook an und los geht‘s“, sagte die 51-jährige ehemalige Gouverneurin von South Carolina am Sonntag. Sie gilt mit Respektabstand als Trumps gefährlichste Herausforderin. Ob sie tatsächlich noch näher an Trump herumkommt, entscheidet sich ab 19 Uhr .- Ergebnisse werden für Dienstagmorgen erwartet.