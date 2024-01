Nicht einmal ein Jahr ist es her, da war Ron DeSantis der aufgehende Stern am republikanischen Firmament. Der Gouverneur von Florida, der bei den Midterms 2022 mit einem Erdrutschsieg im Amt bestätigt wurde, lag in einigen Umfragen bereits mit deutlichem Abstand vor Donald Trump voran, die konservativen Großspender öffneten bereitwillig ihre Börsen.