Die Woche beginnt in Österreich stürmisch, laut Christian Stefan von der Zamg sind Windspitzen über 100 km/h vor allen in Ober- und Niederösterreich zu erwarten. Die Unwetterzentrale geht wiederum von Spitzen bis 120 km/h aus. Auch für Salzburg gab es Sturmwarnungen.

Die Zentralanstalt für Meteorologie hat eine Wetterwarnung für Teile Österreichs ausgegeben:

Wir halten Sie auf dem Laufenden:

7.10: Stadt Salzburg sperrt Friedhöfe, Parks, Zoo



Wegen des herannahenden Sturmtiefs "Sabine" werden in der Stadt Salzburg heute Friedhöfe, Parks, die Stadtberge, die Hellbrunner Allee sowie die Parkanlage und der Zoo in Hellbrunn aus Sicherheitsgründen gesperrt. Diese Maßnahme gilt von der Früh weg bis zur Entwarnung.

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, während des Sturms unnötige Aufenthalte im Freien, speziell unter oder in der Nähe von Bäumen, zu unterlassen. Am heutigen Vormittag werden Sturmspitzen bis zu 100 km/h erwartet.

Gestern sind bereits vier Flüge von Salzburg nach Deutschland ausgefallen, und zwar nach Frankfurt, Berlin, Düsseldorf und Köln.

6.30: Flugausfälle in Wien

Das Sturmtief "Sabine" sorgt schon vor seinem Eintreffen in Österreich für Verkehrsbehinderungen. Bereits am Sonntag sind 29 Flüge zwischen dem Flughafen Wien und westeuropäischen Destinationen wie London, Amsterdam und mehreren deutschen Städten ausgefallen. Am Montag sollen 30 Flüge ausfallen. Von den heutigen Ausfällen betroffen sind am heutigen Montag Flüge nach Amsterdam, Basel, Brüssel und Oslo sowie in die deutschen Städte Köln, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und Berlin. -Aktuelle Informationen des Flughafens dazu finden Sie hier.