Bei einem Brand in einer Seniorenresidenz in der Fontanastraße in Wien-Favoriten ist laut Feuerwehr am Montagnachmittag eine Person ums Leben gekommen. Acht Personen wurden von der Wiener Berufsrettung mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Hier bestand einem Sprecher zufolge aber keine Lebensgefahr. Vier Personen konnten in häusliche Pflege entlassen werden.

Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage über den Brand informiert. Sie rückte dann unter Alarmstufe 2 mit 14 Fahrzeugen und 60 Mann zu der Seniorenresidenz aus.

Ein Feuerwehrtrupp drang mit Atemschutz in das stark verrauchte Zimmer vor und fand die leblose Person. Gegen 18.00 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Brandursache wurde noch ermittelt.

Die Wiener Rettung übernahm die Betreuung an Ort und Stelle. Dann wurden die schwerer verletzten Personen ins Spital gebracht.