Am Mittwoch um 3.54 Uhr wurde die Feuerwehr in Medulin zu einem Großbrand alarmiert: Im Hafen standen 20 Boote in Flammen. Seit 7 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle, die Feuerwehr ist aber weiterhin im Einsatz.

Mittwoch in den frühen Morgenstunden gegen 3.50 Uhr brach im Stadthafen von Medulin in Kroatien ein Großbrand aus. Laut Informationen der Feuerwehr standen 22 Boote in Flammen. Zeugen berichten gegenüber „24sata.hr“, dass sie von einer Explosion geweckt wurden. Ein Anrainer berichtet, die Druckwelle sei so stark gewesen, dass seine Zimmertüre zugeschlagen wurde. Der Mann wohnt etwa 700 Meter entfernt vom Hafen.

Laut Feuerwehr habe sich das Feuer von einem Boot ausgebreitet und hat sich wegen der Bora in kürzester Zeit auf die benachbarten Boote ausgebreitet. Etwa gegen 7 Uhr früh brachte man das Feuer unter Kontrolle, die Feuerwehr steht derzeit allerdings immer noch im Einsatz. Verletzte soll es laut Auskunft der Einsatzleitung nicht geben.

Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Schadenshöhe dürfte in die Millionen Euro gehen. Offiziell bestätigt wurde, dass 22 Boote beschädigt beziehungsweise gesunken seien. Manche Medien sprechen mittlerweile von mehr als 30 Booten. Laut Anrainern waren einige der schönsten Boote betroffen, zumeist in ausländischem Besitz, jedes zumindest 300.000 Euro wert.

„Das Wichtigste ist, dass es bisher keine Berichte darüber gibt, dass bei dem Vorfall jemand verletzt wurde. Das Feuer ist unter Kontrolle, die Situation normalisiert sich und sobald die Sicherheitsbedingungen erfüllt sind, werden Polizeibeamte und der Brandschutzinspektor mit den Ermittlungen beginnen“, sagte Suzana Sokač, Sprecherin der istrischen Polizeiverwaltung, gegenüber kroatischen Medien.