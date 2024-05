Baby in Mülleimer in einer Vorstadt von Zagreb gefunden

Montagnacht wurde in der Zagreber Vorstadt Zaprešića in Kroatien ein Neugeborenes in einem Mülleimer gefunden. Wie 24sata.hr berichtet, haben zwei junge Männer das Baby gegen 23 Uhr entdeckt. Sie hörten in einem Park Schreie und dachten zunächst, es würde sich um eine Katze handeln. Die Schreie kamen aus einem Mülleimer. Allerdings war dort kein Kätzchen, sondern ein wenige Stunden alter Junge. Die Burschen alarmierten sofort Polizei und Rettung.

Glücklicherweise war das Kind unverletzt. Das Blut am Körper des Kindes stammte vom Geburtsvorgang, wie die Polizei am Dienstag bestätigte. Die Leiterin der Geburtenstation des Krankenhauses „Sveti Duh“ in Zagreb, Rebeka Ribičić telite am Dienstagmorgen gegenüber Medien mit, dass das Neugeborene bei guter Gesundheit sei und derzeit auf der Intensivstation unter Beobachtung stehen würde. „Das Kind weint, es ist rosa, es hat gute motorische Fähigkeiten, wir haben mit dem Füttern begonnen. Es ist lebhaft, sein Gehirnultraschall ist in Ordnung, bisher sind wir sehr zufrieden mit ihm“, sagte Ribičić. Der Junge wiege 2230 Gramm, sein genaues Alter sei schwer einzuschätzen, die Medizinerin gehe aber davon aus, dass er maximal ein oder zwei Stunden vor seiner Entdeckung auf die Welt kam. Sein Entwicklungszustand entspreche etwa der 38. Woche, fügte Ribičić hinzu.

Versuchter schwerer Mord

Die Kriminalpolizei von Zagreb ermittelt. Polizeisprecherin Marija Goatti: „Da es sich um ein Neugeborenes handelt, das besonders gefährdet war, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des versuchten schweren Mordes.“ Die beiden 17- und 18-Jährigen, die gerade vom Training kamen und das Baby gefunden haben, hätten durch ihre schnelle Reaktion das Leben des Kindes gerettet, so Goatti.