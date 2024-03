Am Nachmittag des Ostersonntags führten orkanartige Böen zu Unwettern in ganz Österreich, mit Warnstufe Rot in allen Bundesländern außer der Hauptstadt. Besonders starke Regenschauer sorgen für Unruhen in Villach Land und Hermagor, während die Tiroler Landesregierung seit Sonntagmittag zur Vorsicht mahnt.

Eine kräftige Südströmung brachte auch am Ostersonntag stürmischen Föhn in viele Täler Österreichs. Warme Luftmassen aus Nordafrika und eine hohe Konzentration an Saharastaub hielten die Unwetterlage aufrecht. In Tirol bleibt die zweithöchste Warnstufe in Nordtirol bis Montagfrüh bestehen, mit stürmischen Böen und Windspitzen von 60 bis 80 km/h, in Föhntälern sogar bis zu 100 km/h. Auf den Bergen können orkanartige Böen von über 120 km/h auftreten.

Kommende Woche bringt wieder Temperaturen mit bis zu 23 Grad

In Kärnten werden am Sonntagabend heftige Regenschauer im Gebiet Hermagor und Villach Land verzeichnet, mit ebenfalls Warnstufe Rot laut der Österreichischen Unwetterzentrale. Die „Rote“ Warnstufe erstreckt sich auch vom Westen bis nach Wien sowie auf Teile der Steiermark, Ober- und Niederösterreich sowie das Burgenland.

Am Ostermontag zieht eine kräftige Kaltfront von West nach Ost über das Land und beendet die föhnige Phase. In Vorarlberg bis Oberkärnten wird häufig und lokal kräftiger Regen erwartet, im Osten Schauer mit Blitz und Donner, bevor sich das Wetter im Westen am Abend aufheitert. Die Prognose der Geosphere Austria zeigt, dass der Rest der Woche nach den Nachwehen der Front vor allem im Osten wieder freundlich und mild verlaufen wird, mit Temperaturen bis zu 23 Grad am Freitag.