Opernredoute, Opernball, Bauernbundball: Die Ballsaison ist bereits im Gange. Auch die Anime- und Manga-Community ist am Wochenende ins Ballgeschehen eingestiegen. Mit der ersten Ausgabe der „Kokorokon“ in Schwechat ist die Convention-Landschaft dieses Jahr um ein Event reicher geworden.

Liebe, Liebe, Liebe

Normalerweise füllt sich das Multiversum in Schwechat erst im Oktober mit Fans von Animes, Mangas und Gaming. Dort findet nämlich jedes Jahr die „Yunicon“ statt. Dieses Jahr strömte die Community aber bereits im Februar in die beliebte Convention-Location. Der Grund dafür ist die im letzten Jahr angekündigte „Kokorokon“, die passend zum anstehenden Valentinstag ganz im Zeichen der Liebe stand.

Das Thema spiegelte sich auch im Programm wider. Am Freitag wurde die neue Convention mit einem Cosplayball eröffnet. Wie von Bällen gewohnt, wurde in Abendkleidung Walzer getanzt – nur eben in Kostüm. Am Samstag und Sonntag gab es dann Valentinstags inspiriertes Programm. Auf der Hauptbühne fanden diverse Datingshows statt, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen beantworten mussten. Durch die Antworten wurde ermittelt, wer zu wem am besten passt. Aber auch Pärchen sind gefragt gewesen und wurden getestet, wie gut sie sich wirklich kennen.

Jede Menge Cosplays

Natürlich kamen auch wieder zahlreiche Cosplayerinnen und Cosplayer in Schwechat zusammen. Figuren aus allen möglichen Animes, Mangas, Videospielen, Serien und Filmen wurden zum Leben erweckt. Zum Beispiel aus der kürzlich erschienenen Animationsserie „Hazbin Hotel“, aus dem Anime „One Piece“ oder dem Spiel „Genshin Impact“.

Auch prominente Gäste kamen zur Convention der Liebe: Sängerin Petra Scheeser, die mit ihrer Band „Wind“ beim ESC zweimal den zweiten Platz für Deutschland erreicht hat und vielen auch bekannt ist aus diversen Serien, die man als Kind geschaut hat. Unter anderem singt sie das Lied „Heller als Licht“ aus der Animationsserie „Winx Club“. Dies und andere Lieder gab sie auch bei ihrem Live-Auftritt am Samstag zum besten.

Video von der Kokorokon

Cons in der Steiermark und Kärnten

Als einer der ersten Conventions des Jahres hat die „Kokorokon“ die Saison quasi eröffnet. In Graz geht es mit dem „Button Festival“ am 8. und 9. März weiter. Die Veranstalter der „Kokorokon“ bringen mit der „Hanamicon“ die Cosplay-Szene im Mai wieder in die Seifenfabrik. In Klagenfurt findet die nächste Convention mit der „Harucon“ Ende April statt.