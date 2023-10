Bereits vor 14 Uhr bildeen sich vor dem „Multiversum“ in Schwechat die ersten Schlangen. Am Bahnhof, der fünf Minuten Gehweg entfernt ist, kommen regelmäßig neue Convention-Besucherinnen und -Besucher an. Obwohl das kühle Herbstwetter schon spürbar ist, ist die Vorfreude nicht getrübt. Der Moderator begrüßt die anstehende Menge kurz vor Einlass mit einem „Willkommen Yunicon“ und stimmt auf das kommende Con-Wochenende ein. Pünktlich um 14 Uhr werden die Türen mit einem gemeinsamen Countdown geöffnet.

Abwechslungsreiches Programm

Schon am ersten Tag gab es auf der Hauptbühne ein dichtes Programm. Angefangen mit einem Sound Quiz, bei dem Intros aus bekannten Animes erkannt werden müssen, bis hin zum „Cosplay Catwalk“. Dort präsentieren die Teilnehmenden ihre Cosplays und das Publikum stimmt in der „Yunicon“-App „HAYUKO“ für ihren Favoriten ab. Insgesamt 42 Cosplayerinnen und Cosplayer zeigen ihre Kostüme aus dem Videospiel „Genshin Impact“, dem Anime „Bungo Stray Dogs“ und vieles mehr.

Ina hat bei dem „Cosplay Catwalk“ als Dio Brando aus „JoJo Bizarre Adventure“ mitgemacht. © Nico Lang

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit sich mit mehreren Star-Gästen zu unterhalten und Autogramme abzuholen. Unter anderem von Santiago Ziesmer, der deutschen Stimme von Spongebob Schwammkopf. Über das ganze Wochenende hinweg gibt es auch verschiedene Workshops zu Themen „Cosplay“, „Figuren“ und „Anime Musik Vidoes“. Wie jedes Jahr sind auch wieder internationale Cosplay-Gäste eingeladen worden, wie „Deedee“ aus Frankreich oder „Stylouz Cosplay“ aus der Schweiz.

Neue Convention

Die Veranstalter der „Yunicon“, die auch die „Hanamicon“ in Graz organisieren, werden nächstes Jahr im Februar mit der „Kokorocon“ auch eine neue Convention organisieren. Von 09. bis 11.02 wird das Multiversum erneut zum Cosplay Treffpunkt. Zum Valentinstag wird es auch einen Ball geben.