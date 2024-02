Der österreichische bildende Künstler Günter Brus, Mitbegründer des Wiener Aktionismus, Autor, Bild-Dichter, Bühnenbildner und Zeichner, ist gestern, Samstag, im Alter von 85 Jahren gestorben. Entsprechende Meldungen bestätigte der Galerist Philipp Konzett, Mitinitiator und Geschäftsführer des im März öffnenden Wiener Aktionismus Museum.

Günter Brus wurde am 27. September 1938 in Ardning in der Steiermark geboren und wuchs in Mureck auf. Er besuchte die Kunstgewerbeschule in Graz und zog 1956 nach Wien. Dort studierte er Malerei. Seit 1979 lebt und arbeitet er in Graz. International wurde er unter anderem mit seinen "Körperanalysen" bekannt. Das Joanneum hat ihm 2008 mit dem "Bruseum" ein eigenes Museum gewidmet. Mehr als 40.000 Zeichnungen umfasst das Werk des Künstlers. Im Mai 2023 war ihm der Ehrenring der Stadt Graz verliehen worden - die zweithöchste Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betonte in ihren Worten an Günther Brus, dass dieser nie gezögert habe, Grenzen zu überschreiten, verkrustete Strukturen zu sprengen und sich selbst stets neu zu erfinden.

Aktionismus mit Muehl und Nitsch

Brus schockte in den 1960er-Jahren gemeinsam mit Muehl, Nitsch und Schwarzkogler die Öffentlichkeit mit Körperkunst, die als Wiener Aktionismus weltbekannt wurde. „Günter Brus war jener der vier Aktionisten, der als einziger seine Aktionen an sich selbst durchgeführt hat. Dabei ist er bis an seine persönlichen Grenzen gegangen, um psychopathologische Dimensionen aufzuzeigen“, so Konzett, der sich tief betroffen zeigte.

Nachdem Brus in Österreich wegen einer Kunstaktion an der Wiener Uni mit monatelanger Haft verurteilt wurde, flüchtete er 1969 mit Frau und Kind nach Berlin, von wo er erst 1979 zurückkam. Brus zählte zu den bedeutendsten österreichischen Künstlern der Gegenwart und hat ein in vielfacher Hinsicht grenzensprengendes Werk geschaffen. Für sein künstlerisches Werk hat Brus u. a. den Großen Österreichischen Staatspreis für Bildende Kunst (1996) und den Oskar-Kokoschka-Preis (2003) erhalten. Zuletzt lebte er mit seiner Tochter Diana und seiner Frau Anna am nördlichen Stadtrand von Graz.

Bei der Verleihung des Ehrenring: Günter Brus mit Olga Neuwirth, die ebenfalls geehrt wurde © Stadtgraz/fischer

Zerreißprobe im Jahr 1970

Erst im September feierte der Künstler seinen 85. Geburtstag. Die Feierlichkeiten mussten damals krankheitsbedingt verschoben werden, aber an dieser Stelle ein Blick zurück auf das Wirken eines Wilden, der in seinem Werk die Schönheit nicht ausklammert. Das Jahr 1970 markiert das Ende des Wiener Aktionisten Günter Brus. In diesem Jahr lädt der Künstler in München zur „Zerreißprobe“. Zur letzten jener Performances, mit welchen der 1938 im obersteirischen Ardning Geborene gemeinsam mit Otto Mühl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler so berühmt wie berüchtigt wurde. Es waren Aktionen, die auf Körpereinsatz an den Grenzen des Zumutbaren und Erträglichen setzten.

Selbstbemalungen

Der Wechsel vom Aktionisten in das Fach des Bild-Dichters war also ein existenziell zwangsläufiger. Vorausgegangen waren diesem finalen Akt der Selbstbeschädigung ab 1965 Aktionen wie „Selbstbemalung I“ und „Selbstbemalung II“, bei denen Brus seinen mit Weiß grundierten Körper gewissermaßen mit schwarzer Farbe auseinanderschnitt. Ganz in Weiß, mit einer schwarzen Naht, die vom Nabel weg über das rechte Bein zu den Zehenspitzen verlief, unternahm Brus im nämlichen Jahr seinen „Wiener Spaziergang“. Einen fast heiteren Ausflug durch die Wiener Innenstadt, der dennoch in einer Polizeiwachstube endete. Für Günter Brus war „Wiener Spaziergang“ kein Gag. Als Zombie, als Untoter, Unerlöster drang er in eine Welt ein, die ihm seinerseits von Zombies beherrscht schien. In eine Gesellschaft, die sich weigerte, für ein noch gar nicht so lange zurückliegendes finsteres Kapitel ihrer Geschichte Verantwortung zu übernehmen.

Berühmt-berüchtigtigte „Uni-Ferkelei“

Es war die erste und letzte Brus-Aktion im öffentlichen Raum, sieht man vom berühmt-berüchtigten Auftritt 1968 an der Wiener Universität ab. Offizieller Titel: „Kunst und Revolution“. In die Geschichte der Erregungen eingegangen ist das Ganze als „Uni-Ferkelei“. Brus musste Österreich verlassen (um dem Gefängnis zu entgehen) und kehrte erst 1979 aus Berlin zurück. Nach Graz, wo für sein umfangreiches Schaffen an der Neuen Galerie des Universalmuseums Joanneum eine eigene Abteilung eingerichtet wurde: das BRUSEUM.

Dass sich Graz eines BRUSEUMs erfreuen kann und dieses nicht etwa in Wien, Berlin oder Paris steht, ist vermutlich Diana, der Tochter des Künstlers, zu verdanken. Sie war es, die „auf dem Sprung ins Gymnasium“ (wie Brus in seinem Buch „Das gute alte West-Berlin“ schreibt) nicht in „die Pampas von Brandenburg“ übersiedeln wollte und energisch für die steirische Metropole plädierte. An die Stadt, die Brus aus seiner eigenen Schulzeit als dumpf in Erinnerung hatte, musste er sich nach der Rückkehr erst gewöhnen: „Im Graz dieser Tage musste ich Gaststätten wechseln, da die alten Nazis noch am Leben waren und ihre bekannten Sprüche zum Besten gaben.“ Das Verhältnis zwischen Künstler und Stadt wurde besser. So gut, dass die Idee BRUSEUM Wirklichkeit wurde.

Maler Günter Brus anlässlich einer Vernissage in Salzburg © IMAGO /

Karriere als Bild-Dichter

Auf den Aktionismus folgte die unglaublich produktive Karriere als „Bild-Dichter“. Die Verknüpfung von Zeichnungen mit vor allem eigenen Texten zeitigte eine Fülle unverkennbarer Bildgeschichten. Diese schöpften ihre Inhalte aus dem Unterbewusstsein ebenso wie aus den Zufällen und Zumutungen des Alltags. Brus’ mehr als tausend Bild-Dichtungen entführen in ein schillerndes Universum, in dem sich Poetisches und Banales, Absurdes und Tiefernstes überlagern. Und in welchen man auf Vorbilder wie William Blake und Alfred Kubin trifft. Oder auf verehrte Künstler wie Goya: „Er schoss wild um sich, aber Schönheit war nie in Gefahr.“ Dieses Urteil über das spanische Genie stammt aus der Bild-Dichtung „Das Inquisit“ und wäre hinsichtlich des Werks von Günter Brus kein Fehlurteil.

Günter Brus mit Ehefrau Anna, die ihn sehr unterstützte © KLZ / Kanizaj | 2018

Nicht zu vergessen: der Nur-Autor Günter Brus, dessen Talent durch zahlreiche Publikationen belegt ist. „Morgen des Gehirns, Mittag des Mundes, Abend der Sprache“ ist mit 1058 Seiten die wohl umfangreichste und enthält „Schriften 1984–1988“. „Irrwisch“, die 1971 erschienene Aufarbeitung der aktionistischen Vergangenheit, weist auf die Bild-Dichtungen voraus. Brus veröffentlichte in Otto Breichas legendären „protokollen“, der Roman „Die Geheimnisträger“ ist unter anderem eine Verbeugung vor Fritz von Herzmanovsky-Orlando. Die Liebe zu Aphorismus und Kalauer schlägt sich in „Amor und Amok“ nieder, auch in „Essigsaure Tonerde“.

„Die gute alte Zeit“, „Das gute alte Wien“ und „Das gute alte West-Berlin“ ist eine zwischen 2002 und 2010 veröffentlichte autobiografische Trilogie über die Kindheit an verschiedenen Orten der Steiermark bis zum Ende des unfreiwilligen Berliner Exils. Hier setzte Brus auch seiner Frau ein Denkmal: „Als es endlich ans Zahlen ging, war ich voll von Liebe und meine Tasche leer. Ana löste mich aus.“ An(n)a Brus begleitete ihren Mann tatkräftig durch viele Krisen und trug durchaus wesentlich zu den großen Erfolgen ihres Mannes bei.