Wie bereits in den vergangenen drei Jahren häufen sich zu Beginn des Winters wieder einmal die Coronafälle in Österreich. „Steigende Coronazahlen überraschen keinen mehr“, meint Dorothee van Laer, Virologin und Professorin an der Med-Uni Innsbruck, im ZiB2-Interview mit Armin Wolf dazu am Montagabend.

„Wir befinden uns jetzt in der Herbstwelle - wie jeden Herbst. Corona ist das erste Virus, das im Winter auftaucht“, erklärt die gebürtige Deutsche. Die neuen Varianten „Eris“ und „Pirola“ dürften laut der Virologin etwas ansteckender sein, dadurch würden sie sich im Laufe der kommenden Monate auch durchsetzen. Allerdings seien sie nicht pathogener, also würden sie keine schwereren Verläufe verursachen und zudem können sie wahrscheinlich auch nicht das Immunsystem umgehen. Die Gefahr einer Überlastung der kritischen Infrastruktur und damit den Bedarf an flächendeckenden Maßnahmen zur Eindämmung der Coronawelle sehe sie nicht.

Maske und Impfung sinnvoll für vulnerable Personen

Wie von Expertinnen und Experten bereits relativ früh während der Pandemie prognostiziert, wandern die Covid-19-Erreger mit Beginn der kalten Jahreszeit durch die Bevölkerung. Sie reihen sich damit in eine „ganze Palette von Atemwegserregern, wie Influenza, RSV, Rhinoviren oder auch die klassischen Coronaviren“ ein, mit denen wir jeden Winter rechnen müssten.

Um sich und vor allem vulnerable Personen zu schützen, wäre es natürlich sinnvoll, eine Maske zu tragen, erläutert die Medizinerin. Sie selbst mache es beispielsweise, abgesehen von ihrer Arbeit im Krankenhaus, wenn sie ihren 92-jährigen Vater besucht, der an einem Herzproblem leide. Eine erneute allgemeine Maskenpflicht halte sie nicht für sinnvoll, da es dafür in der Bevölkerung wohl keinen Konsens gäbe.

Eine zweite Möglichkeit sich zu schützen, ist die Auffrischungsimpfung. Erneut würde gelten, dass dies vor allem vulnerable Personen betrifft. Risikopatienten - Personen über 65, Personen mit schweren chronischen Krankheiten, Diabetiker, Asthmatiker - sollten sich, sowohl gegen Covid 19 als auch gegen Grippe, impfen lassen. Das wäre aber ohnehin jedes Jahr die Empfehlung vor Beginn der kritischen Jahreszeit. Für alle anderen Personen gibt es aktuell keine dringende Impfempfehlung, bestätigt von Laer.