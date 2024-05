27 Jahre lang Drama: So lautet das Resümee, das das Promi-Paar Victoria (50) und David Beckham (49) in ihrer jüngsten Netflix-Dokumentation zogen. Doch zur Überraschung vieler, die anderes erwartet hatten, präsentierten sich die beiden sympathisch, humorvoll und beinahe bescheiden, berichtet das Magazin „Stern“.

„Nachdem wir den Film gesehen hatte, blickten wir uns an und meinten: ‚Ich weiß nicht, wie wir die letzten 27 Jahre überstanden haben, aber wir haben es geschafft und wir haben eine erstaunliche Familie, ein erstaunliches Geschäft und wir sind glücklich‘“, sagte David Beckham im Podcast „SmartLess“. Die Folge erscheint am 20. Mai, die „Daily Mail“ durfte schon vorab reinhören und zitiert bereits daraus. „Wenn man so lange mit jemandem zusammen ist, hat man natürlich seine Höhen und Tiefen, das weiß jeder, und am Ende des Tages hatten wir Glück, weil wir in diesen Momenten einander hatten“, so Beckham.

Besonders seine Zeit beim spanischen Fußballverein Real Madrid belastete das damals frisch verheiratete Paar sehr, nachdem Gerüchte um Affären David Beckhams bekannt wurden. Monatelang war das Paar, der Status seiner Beziehung in den Schlagzeilen, jeder Gesichtsausdruck, jede Mimik wurde gedeutet - von jeder Zeitung anders. Es hätte sich angefühlt, als würden sie „ertrinken“, gibt Victoria Beckham in der Netflix-Doku Einblick in den Leidensdruck, der damals auf ihnen lastete. Beckham wiederum erzählte darin, dass er sich „jeden Tag körperlich krank“ gefühlt habe, während er und Victoria darum kämpften, ihre Ehe zu retten.

Spice Girls: Pop-Ikonen der 90er

Im Podcast erzählt der frühere Fußballstar und Mode-Trendsetter auch, dass er zunächst sehr nervös war, die Historie seiner Ehe, seiner Familie filmisch dokumentiert zu sehen. Er hatte zuvor bereits Angebote deshalb abgelehnt. Einer der Gründe, warum er den Film dann doch machen wollte, sei schließlich seine Familie gewesen: „Ich wollte, dass sie etwas haben, das sie sich ansehen können und mit dem sie zurückblicken und in Erinnerungen schwelgen können. Und das ist es, was wir wirklich geschaffen haben“, sagte Beckham.

Beckhams bei der Premiere ihrer Netflix-Doku