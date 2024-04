Sie waren Freunde und Geschäftspartner, doch nun scheint das vorbei zu sein. Ex-Fußball-Superstar David Beckham (48) und US-Schauspieler Mark Wahlberg (52) haben sich ordentlich zerstritten. Dabei kennen sich die beiden schon seit vielen Jahren. Als Beckham 2007 mit seiner Familie nach Los Angeles zog, um für LA Galaxy zu spielen, lernten sich die Männer kennen. Sie lebten in Beverly Hills in der gleichen Straßen und waren immer wieder gemeinsam zu sehen.

Doch bei Geld hört die Freundschaft auf. Beckham wirft Wahlberg vor, ihn um 8,5 Millionen Pfund (knapp zehn Millionen Euro) geprellt zu haben. Es geht um den Deal mit einer Fitnessmarke, wie die britishe Zeitung „The Sun“ berichtet. Beckhams Firma, die DB Ventures Ltd., behauptet demnach, Wahlbergs Firma, die Mark Wahlberg Investment Group (MWIG), habe im Zusammenhang mit Beckhams Engagement beim Trainingsprogramm F45 „betrogen“. Beckham habe sich ursprünglich bereit erklärt, als Botschafter für F45 einzusteigen. Als Entlohnung sei ihm ein Aktienpaket versprochen worden, das er erst mit deutlicher Verzögerung erhalten habe. In der Zwischenzeit sei der Wert der Aktien aber so in den Keller gerasselt, dass Beckham - zumindest theoretisch - etliche Millionen entgangen waren. Beckham ortet Absicht und klagt nun Wahlberg wegen Betrug.

Wahlbergs Anwälte bestreiten die Vorwürfe und behaupten, Beckham suche nach einem Sündenbock. Ob es zu einem Prozess mit viel Medienrummel kommt, bleibt abzuwarten.