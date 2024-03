Im Jahr 2012 wurde das Familienglück des „Take That“-Sängers Gary Barlow und seiner Frau Dawn Andrews von einem tragischen Ereignis überschattet: Ihre Tochter Poppy wurde tot geboren, was einen tiefen Schmerz in der Familie hinterließ. Fast zwölf Jahre später sprach Barlow in einem Interview über den Verlust und die Herausforderungen, die er und seine Frau seitdem erlebt haben.

Barlow gestand, dass er den Verlust seiner Tochter bis heute nicht vollständig verarbeitet hat und oft noch mit Wutanfällen kämpft. Zusätzlich zu diesem schmerzhaften Ereignis sprach Barlow auch über seinen Kampf mit einer Essstörung, die er während einer schwierigen Phase seiner Karriere entwickelte. Als seine Solokarriere nicht den gewünschten Erfolg brachte, wandte er sich dem Essen zu, um sich abzulenken. Dies führte zu starkem Gewichtszunahme und später auch zu einem Drang, sich zu übergeben. Doch mittlerweile hat er sich von dieser Essstörung erholt.

Trotz dieser Herausforderungen betonte Barlow seine tiefe Wertschätzung für seine Frau Dawn. Er lobte ihre Stärke und Hingabe, besonders nach dem Verlust ihrer Tochter. Obwohl Statistiken nahelegen, dass solche Tragödien oft zu Trennungen führen, brachte diese Erfahrung sie als Paar noch näher zusammen. Gary Barlow bezeichnet sich und seine Frau als eines der glücklichen Paare, die durch diese schwere Zeit noch enger zueinander gefunden haben.