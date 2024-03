Die britische Boulevard-Zeitung „The Sun“ berichtete Montagvormittag bereits darüber, dass Prinzessin Kate am Samstag in Windsor shoppen war und am Sonntag ihren Kindern beim Sport zugesehen hatte. Und tatsächlich dürfte die 42-Jährige erstmals seit ihrer überraschenden Bauch-Operation im Jänner und den ungewissen vergangenen Wochen wieder in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen sein.

Der „Sun“ liegen Bilder vor, die Kate und ihren Ehemann Prinz William lachend mit ihren Einkäufen auf dem Parkplatz eines Kaufhauses zeigen. Es dürfte sich um einen Screenshot eines Videos handeln, das eine Passantin aufgenommen hat. Die Aufnahme, sofern sie authentisch ist, dürfte die Sorge vieler Anhänger der Royals und vor allem von Prinzessin Kate vorerst schmälern. Nach ihrer Operation und den wenigen Informationen, die über ihren Gesundheitszustand preisgegeben wurden, rankten sich schon die wildesten Theorien um die Prinzessin.