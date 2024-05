Es ist immer noch eine der erfolgreichsten TV-Formate im deutschsprachigen Raum: Mittlerweile ist die bereits 19. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ angelaufen. Mit der Unterstützung von Heidi Klum (50) haben zahlreiche aufstrebende Models die Chance ergriffen, eine Karriere in der Modebranche zu starten. Unter den 18 bisherigen Gewinnerinnen findet sich auch so mancher kurioser Job, abseits der Branche. Wie hat sich das Leben der Models nach dem Gewinn von GNTM weiterentwickelt? Ein Überblick.

Lena Gercke

Lena Gercke (2006): Sie nutzte die Jahre nach ihrem Sieg, um sich als eines der bekanntesten deutschen Models zu etablieren. Gercke (36) ist nicht nur auf den internationalen Laufstegen zu Hause, sondern auch im Fernsehen als Moderatorin zu sehen, zum Beispiel bei „The Voice“. Zudem ist sie ein gefragtes Werbegesicht, erfolgreiche Influencerin und hat eine eigene Modekollektion ins Leben gerufen. Gercke ist seit 2019 mit Dustin Schöne (38), einem Regisseur und Inhaber einer Produktionsfirma, zusammen. Die beiden haben zwei Töchter (*2020 und 2022).

Barbara Meier

Barbara Meier (2007): Sie hat sich in der Modelbranche etabliert und gleichzeitig eine Karriere als Schauspielerin aufgebaut. Meier (37) setzt sich für Themen wie Nachhaltigkeit und Fair Trade ein und zeigt, dass man auch als Model gesellschaftlich relevante Akzente setzen kann. Seit 2019 ist sie mit dem österreichischem Unternehmer Klemens Hallmann (48) verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter (*2020 und 2022).

Zuletzt hatte Meier eine Gastrolle als Brauereibesitzerin in der Serie „Dahoam is Dahoam“.

Jennifer Hof

Jennifer Hof (2008): Sie entschied sich nach einigen Jahren im Rampenlicht, für ein Leben abseits der Kameras. Hof (36) lebt heute mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Schweden.

Sara Nuru

Sara Nuru (2009): Die erste dunkelhäutige Gewinnerin von „Germany‘s Next Topmodel“ hat nicht nur als Model Erfolge gefeiert, sondern auch als Unternehmerin. Nuru (36) gründete ein Unternehmen, das fair gehandelten Kaffee aus Äthiopien verkauft, und zeigt damit, wie man seine Bekanntheit für gute Zwecke nutzen kann. Sie und der Schweizer Medienunternehmer Michael Wanner (41) sind seit 2023 verheiratet und haben eine Tochter (* 2023).

Alisar Ailabouni

Alisar Ailabouni (2010): Nach ihrem Sieg bei GNTM trennte sich die gebürtige Österreicherin (34) mit syrischen Wurzeln von der Agentur „ONEeins“ und machte international Karriere. Ihre Arbeit mit hochkarätigen Designern und Marken demonstriert, dass man auch unabhängig vom GNTM-Label erfolgreich sein kann.

Jana Beller

Jana Beller (2011): Die in Russland geborene Gewinnerin entschied sich, ihre Prioritäten zu verschieben. Jetzt konzentriert sich Beller (33) auf eine Karriere außerhalb der Modebranche. Sie und ihr Mann führen heute mehrere „Backwerk“-Filialen.

Luisa Hartema

Luisa Hartema (2012): Ihre Arbeit umfasst Kampagnen, Laufstege und Fotoshootings auf der ganzen Welt. Hartema (29) hat sich erfolgreich im internationalen Modelbusiness etabliert.

Lovelyn Enebechi

Lovelyn Enebechi (2013): Sie hat ihre Karriere kontinuierlich vorangetrieben. Heute ist Enebechi (27) in verschiedenen Bereichen der Modebranche aktiv.

Stefanie Giesinger

Stefanie Giesinger (2014): Sie ist eines der bekanntesten Gesichter von GNTM. Giesinger (27) hat sich nicht nur im Modelgeschäft etabliert, sondern auch als Influencerin und Geschäftsfrau. Ihr Mut, über persönliche Herausforderungen wie ihre Gesundheit zu sprechen, hat vielen Fans begeistert.

Vanessa Fuchs

Vanessa Fuchs (2015): Sie hat ihre Modelkarriere erfolgreich weitergeführt. Zusätzlich hat sich Fuchs (27) im Bereich Sport und Fitness einen Namen gemacht.

Kim Hnizdo

Kim Hnizdo (2016): Sie ist im Modelgeschäft erfolgreich. Doch auch in diversen Gameshows ist Hnizdo (28) als Teilnehmerin zu sehen.

Céline Bethmann

Céline Bethmann (2017): Sie hat sich nach GNTM auf ihre internationale Modelkarriere konzentriert. Bethmann (25) arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen.

Toni Dreher-Adenuga

Toni Dreher-Adenuga (2018): Sie hat sich im Modelbusiness etabliert. Dreher-Adenuga (24) ist bekannt für ihre ausdrucksstarken Fotos und Laufsteg-Auftritte, zum Beispiel 2023 auf der New York Fashion Week.

Simone Kowalski

Simone Kowalski (2019): Sie hat das Modeln zwar nicht aufgegeben, hat aber einen neuen Karriereweg eingeschlagen, und möchte sich jetzt dem Schauspiel widmen. Kowalski (26) lebt derzeit in Berlin.

Jacky Wruck

Jacky Wruck (2020): Sie ist immer noch als Model tätig. Dazu setzt sich Wruck (25) für Tierrechte ein. Doch auch als Schauspielerin war sie bereits zu sehen. In der ZDF-Serie „Frühling“ spielte sie die Nebenrolle der Polizistin „Margret“.

Alex Mariah Peter

Alex Mariah Peter (2021): Als erstes Trans-Model, das GNTM gewonnen hat, setzt sie wichtige Zeichen für Vielfalt in der Modebranche. Heute arbeitet sie für große Brands und ist erfolgreiche Influencerin. Der Erfolg von Peter (26) ist ein Zeichen für den positiven Wandel in der Gesellschaft und in der Modeindustrie.

Lou-Anne Gleissenebner

Lou-Anne Gleissenebner (2022): Die Österreicherin konnte bereits in einigen Modeljobs zeigen, dass sie den Sieg verdient hat. An der Show nahm Gleissenebner (20) mit ihrer Mutter Martina (52) teil, die auch als Model arbeitet.

Vivien Blotzki

Vivien Blotzki (2023): Die Siegerin der letzten Staffel modelt derzeit für die Agentur „Louisa Models“. Blotzki (23) war unter anderem in einer Parfümkampagne für Jean-Paul Gaultier zu sehen.