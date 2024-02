Da staunten die Besucher des Gasthofs Pichlerhof nicht schlecht, als Topmodel Heidi Klum und ihr Mann, Musiker Tom Kaulitz, sich unter die Fans mischten und gemeinsam mit ihnen musizierten. Im Restaurant trafen die beiden Prominenten auf die Hobbymusiker Werner Berger und Joachim Hofmann und spontan wurde die Ziehorgel ausgepackt. „Es war echt cool“, berichtet Berger der Pustertaler Zeitung. „Tom sagte, er habe schon lange nicht mehr so einen tollen Abend gehabt.“

Klum soll bereits öfters Urlaub im Tauferer Ahrntal gemacht haben. Auf Instagram zeigt sich das Pärchen auch ganz verliebt und beim Spaziergang im Schnee-Gestöber. Am 22. Februar 2018 hatten sich das Model und der Musiker bei der Geburtstagsparty vom deutschen Modedesigner Michael Michalsky (57) im Nobelhotel Chateau Marmont am Sunset Boulevard in Los Angeles kennengelernt, nur eineinhalb Jahre später, folgte die Hochzeit.

Aktuell ist das Top-Model wieder als Gastgeberin der Serie „Germany´s Next Top Model“ im Einsatz, die derzeit bei Pro7 gezeigt wird.