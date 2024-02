Nach dem Tod seines Hundes Stitch hat sich Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz einen neuen Hund zugelegt. Der Schwager von Heidi Klum entschied sich, einen Welpen zu adoptieren - angeblich aus dem Tierschutz.

Doch so herzig das vier Monate alte Frenchie-Mädchen auch ist, es ist und bleibt ein Qualzucht-Hund, auf den in seinem Leben noch massive gesundheitliche Probleme und Schmerzen zukommen werden. Frenchies und andere kurzschnäuzigen Hunderassen können wegen ihrer viel zu kurzen Schnauzen oft nicht richtig atmen, leiden an Asthma und Kurzatmigkeit und damit einhergehend an Herzproblemen. Sie müssen also unnötig leiden - alles für ihren „schicken Look“.

Und auch der momentan gehypte Merle-Faktor, der für die Färbung von Fell und Augen sorgt, ist eigentlich ein Gendefekt - mit schweren Folgen. Erste Symptome wie starker Juckreiz, Haarausfall, kahle Stellen und Entzündungen der Haut können ab einem Alter von sechs Monaten auftreten. Welpen zeigen also noch keine Anzeichen der Krankheit, die dazu führen kann, dass die Tiere ein Leben lang behandelt sowie vor Sonneneinstrahlung und Kälte penibel geschützt werden müssen. Auch Immunschwäche, Taubheit, Sehstörungen oder erhöhte Anfälligkeit für Allergien oder Magen-Darm-Probleme können vorkommen.

Kein Wunder, dass der informierte Teil der Fangemeinde entsetzt reagiert. So schreibt ein Fan: „Ich mag Dich wirklich sehr, aber warum eine Qualzucht? Wirklich traurig und gefährlich.“ Eine andere Userin kritisiert: „So schade, dass es nicht nur wieder eine Qualzucht ist, sondern sogar eine „blue merle“-Qualzucht. Jackpot. 🤐“ Damit nicht genug bezweifeln viele, ob die junge Hündin tatsächlich aus dem Tierschutz stammt.

Kaulitz bekommt aber auch Unterstützung. So schreibt eine Userin: „Er hat es doch im Podcast erzählt, dass sie aus dem Tierschutz ist. Sollen alle Qualzuchten nun irgendwo elendig leben? Er unterstützt doch die Zucht nicht, sondern hat ein armes Wesen aus einem Shelter aufgenommen. Nur weil man so eine Rasse besitzt, befürwortet man diese Zucht nicht! Mir gehen diese Kommentare so auf den Sack!“ Eine andere Userin springt ihr bei: „Die Maus ist aus dem Tierheim. Soll der Hund jetzt bis zum Tod im Tierheim bleiben, weil sie eine Qualzucht ist? Ist doch schön, dass sie ein angenehmes Leben bekommt.“ Und viele sehen es positiv, dass der Hund wenigstens bei jemandem gelandet ist, der sich die zahlreichen Operationen, die vermutlich kommen werden, auch leisten kann.