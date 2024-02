In einem emotionalen Podcast-Interview hat Heidi Klum (50) enthüllt, dass sie in einer früheren Beziehung vier Jahre lang betrogen wurde. Im Gespräch mit Alex Cooper im Podcast „Call her daddy“ konnte Klum ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie über diese schmerzhafte Erfahrung sprach.

Weg durch Herzschmerz zum Glück

Klum betonte im Gespräch, dass trotz tiefer Liebe in einer Beziehung die Gegenseitigkeit nicht immer gegeben sei. „Man gibt alles und merkt manchmal, dass man nicht das Gleiche zurückbekommt“, erklärte Klum und betonte, wie wichtig es sei, jemanden zu finden, der einen genauso liebt.

Diese Erkenntnis wurde Klum besonders deutlich, als sie herausfand, dass sie von Anfang bis Ende einer vierjährigen Beziehung betrogen worden war. Entdeckt hatte sie den Betrug durch einen Blick in die E-Mails ihres damaligen Partners, was sie zuvor nie in Betracht gezogen hatte und was ihre schlimmsten Vermutungen bestätigte. Um welchen Ex-Partner es sich handelte, sagte Klum nicht.

Trotz dieser schmerzhaften Erfahrung blickt Klum optimistisch in die Zukunft. Seit 2019 ist sie glücklich mit dem Musiker Tom Kaulitz verheiratet und betont, endlich ihr Glück gefunden zu haben.