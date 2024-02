Die Wahl der Ukrainerin Karolina Shiino (26) zur „Miss Japan“ hat in Japan jüngst für Aufregung gesorgt. An Shiino, die 2022 eingebürgert wurde, sei nichts japanisch und das Land verrate mit der Wahl seine eigenen Werte. Die 26-Jährige wehrte sich gegen den Shitstorm und betonte mehrfach, dass sie sich als Japanerin identifiziere. Nun wurde Shiino eine Affäre mit dem verheirateten Arzt Takuma Maeda, der auf Instagram für seine Sixpack-Fotos bekannt ist, zum Verhängnis. Weil die Diskreditierung ihrer Person im konservativen Japan zu laut wurde, gab die Schönheitskönigin ihren Titel jetzt zurück, wie die „Bild“ vermeldet.

Zwiespalt und Folgen einer verhängnisvollen Affäre

Der Freizeit-Bodybuilder Maeda, der für seine 17.500 Follower auf Instagram regelmäßig Fotos von seinem beeindruckenden Körperumbau postete, äußerte sich zu seiner Affäre mit Shiino. Er stellte sich nicht auf ihre Seite, sondern schrieb in einem öffentlichen Brief, dass er seine Ehe unter keinen Umständen beenden wolle. Er bat um Entschuldigung für alle Unannehmlichkeiten und Missverständnisse und erklärte, sich in Zukunft auf sein Berufs- und Privatleben konzentrieren zu wollen. Den Namen der neuen Schönheitskönigin nannte er dabei nicht.

Takuma Maeda dokumentierte auf Instagram regelmäßig seine Body-Transformation © Instagram / doctor.takuma

Shiino bestritt zunächst, von der Existenz der Ehefrau Maedas gewusst zu haben. Später revidierte sie ihre Aussage und bat um Entschuldigung. Diese kam jedoch zu spät und sie verlor unter anderem ihren Job bei einer Modelagentur. Die Erkenntnis über Maedas Ehe kam für Shiino insofern überraschend, als die Beziehung bereits ernster geworden war, wie ihr Agent der „Japan Times“ mitteilte. Auch nach der Enthüllung setzte sie die Beziehung fort.

Japans rigoroser Umgang mit Schönheitskönigin

Die Krone der „Miss Japan“ bleibt nach dem Rücktritt Shiinos für den Rest des Jahres ungetragen. Lieber hat das Land keine Schönheitskönigin als eine, die eine Affäre hat. Für Maeda kehrt derweil langsam wieder Normalität ein. Auf seinem Instagram-Profil postet er weiterhin fleißig Bilder seines durchtrainierten Körpers und gibt Fitnesstipps.