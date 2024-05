Heitere tierische Schnappschüsse machen neben der Tatsache, dass Haustiere das Leben sowieso lebenswerter machen, das Leben einfach noch einmal schöner. Dank des Comedy Pet Photo Awards 2024 gibt es auch heuer wieder jede Menge lustiger Haustier-Fotos. Der jährliche Wettbewerb, bei dem Tierfotos und die dazugehörigen Bildunterschriften bewertet werden, wurde vor einigen Jahren von den Fotografen Tom Sullam und Paul Joynson-Hicks ins Leben gerufen. Die beiden beschlossen, ihrem bereits bestehenden Wettbewerb, dem Comedy Wildlife Photography Awards, eine Haustier-Variante hinzuzufügen.

Am 10. Mai wurden die 30 Spitzenkandidaten bekannt gegeben, und die Bilder – von einem scheinbar kopflosen Pferd bis hin zu einer der Schwerkraft trotzenden Katze – sollte man schon gesehen haben. Nicht erlaubt ist es, Fotos von verkleideten Haustieren einzusenden - und es wird in den Teilnahmebedingungen auch extra darauf hingewiesen, dass man „immer darauf achten soll, wie Sie ihr Haustier behandeln. Es ist so wichtig, gut auf es aufzupassen!“

Sechs Juroren ermitteln am 6. Juni den Gewinner des Gesamtpreises für das beste Foto (der mit einer Trophäe, einem Geldpreis von 500 Pfund (rund 580 Euro) und einer Umhängetasche ausgestattet ist). Die Jury wird das Bild auswählen, das „die beste technische Exzellenz mit dem amüsantesten Inhalt und der amüsantesten Bildunterschrift verbindet“. Die Jury wählt außerdem den Gewinner der folgenden Kategorien aus: „Haustiere, die wie ihre Besitzer aussehen“, „Hund: Unsere besten Freunde“, „Katze: Unsere fabelhaften Katzenfreunde“, „Das mächtige Pferd“ und „Alle anderen großen und kleinen Lebewesen“, „Haustiere, die wie ihre Besitzer aussehen“ und „Junior“. Und Tierliebhaber auf der ganzen Welt können bei der Bewertung dabei sein, indem Sie für den People‘s Choice Award stimmen!

Mehr als sehenswert sind übrigens auch die Bilder des Comedy Wildlife Photograpy Awards und des Sony World Photography Awards: