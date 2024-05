Dass immer mehr Menschen in Kärnten und der Steiermark sich einen Alltagsbegleiter mit Fell zulegen, zeigt eine neue Studie der Österreichischen Heimtierfuttervereinigung. In 19 Prozent der Haushalte in der Steiermark und Kärnten lebt mindestens ein Hund. Spitzenreiter der Haustiere sind mit 31 Prozent der Haushalte nach wie vor Katzen. 16 Prozent der Haushalte setzten auf Kaninchen, Fische und Co.