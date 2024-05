Eine Luxushochzeit am Comer See sorgt aktuell für Aufsehen – Grund sind die fehlenden Tischmanieren des Bräutigams. Bis zu 210.000 Euro muss man laut diversen Plattformen für den großen Tag budgetieren, wenn man ihn in der Villa Regina Teodolinda feiern will. Ein Preis, den das Paar aus den USA gerne in Kauf nahm. Im Beisein von Familie und Freunden gab das Paar vergangene Woche vor einer traumhaften Kulisse in Italien einander das Ja-Wort.