Wie ein Fremder in der eigenen Stadt. So fühlen sich immer mehr Einwohner beliebter Touristendestinationen, die den Besuchern in der Hauptsaison mancherorts sogar zahlenmäßig unterlegen sind. Infolge dessen erlassen immer mehr Orte Regelungen, um den Ansturm der Touristen einzudämmen. Sie reichen von neuen Verhaltensregeln wie Split über Besucherlimits bei bestimmten Destinationen wie zahlreichen Stränden in Italien bis zu Eintrittskarten für Tagesgäste wie in Venedig ab 2024.

Welche Destinationen am meisten von Overtourismus betroffen sind, das hat die Onlineplattform www.moneytransfers.com zu ermitteln versucht und die Anzahl der ankommenden Touristen jener der Einwohner gegenüber gestellt. Zwar liegen die üblichen Verdächtigen wie Venedig, Florenz oder Amsterdam in diesem Ranking, das insgesamt 96 Orte zählt, im Spitzenfeld, die ersten drei Plätze belegen allerdings Destinationen in Thailand.

Auch Österreich führt Ranking an

Auf der beliebten Urlaubsinsel Phuket in der Andamanensee kommen in der Hauptsaison bis 118,5 Touristen auf einen Einwohner. Pattaya am Golf von Thailand sind es bis zu 98,7 Gäste, die auf einen Local kommen. In Krabi im Süden des Landes sind es bis zu 72,2 Urlauber pro Bewohner.

Gemessen an der Gesamtbevölkerung von Thailand allerdings relativ gering. In dieser Gegenüberstellung führt Österreich das Ranking an: Hierzulande kommen 3,6 Touristen auf einen Einwohner und verweist Hongkong (3,8 Touristen/pro Einwohner) und Griechenland (3:1) auf die Plätze.