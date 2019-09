Manchmal steckt Plastik auch dort, wo man es gar nicht vermutet. Hätten Sie etwa gedacht, dass Toilettenpapier in der Regel Plastik enthält? Oder Mineralwasser?

Auch im Badezimmer lauert überall verstecktes Plastik © Fotolia, KK

Manchmal lauert es gerade dort, wo man es am wenigsten erwartet: Die Rede ist von Plastik in Alltagsgegenständen. Hier eine Liste an Dingen, die Kunststoff enthalten - und wie man sie vermeiden kann.