In Österreich haben wir nach den Anstiegen der letzten Tage eine sehr hohe Inzidenz, gemeinsam mit Slowenien sind wir europäische Spitzenreiter. Wie ist denn diese Steigerung einzuordnen und wo liegen die Ursachen?

PETER KLIMEK: Dieser Anstieg ist nicht überraschend, er ist lange erwartet worden, die Zahlen steigen ja auch schon länger. Als Ursache kommt nicht nur ein Faktor infrage, es kommen hier einige zusammen. So spielt das Wetter, das sich umstellt, eine Rolle. Das Verhalten der Menschen ändert sich nach dem Sommer, es treffen mehr Personen aufeinander, jetzt wo wieder alle aus dem Urlaub zurück sind. Zudem ist die Immunisierung der Bevölkerung über den Sommer zurückgegangen, und wir haben praktisch keine Maßnahmen mehr in Kraft. All das zusammen führt zu dem Anstieg, den wir gerade sehen.