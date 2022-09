Alle Covid-19-Impfstoffe, die bislang in den USA und der EU zugelassen sind, werden per Spritze in den Muskel injiziert. Sie haben sich bewährt, verhindern effektiv schwere Verläufe, Hospitalisierung und in weiterer Folge auch Todesfälle. Weniger gut, als erhofft wirken diese Präparate aber gegen Übertragung bzw. Infektion.