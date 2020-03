Mit den beiden DJ-Stilikonen Gilles Peterson und David Rodigan verwandelte sich am Freitag das Elevate-Festival zum Dancefloor in Sachen Weltmusik.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gilles Peterson in Aktion beim Elevate-Festival © (c) Gregor Hiebl

Old School? New School? Völlig egal! Hauptsächlich "Good School". Wie divers, bunt und schrankenlos das Elevate-Festival ist, hat sich Freitag Abend auf wunderbare Weise im Grazer Orpheum gezeigt. Dort haben zwei DJ-Ikonen eindrucksvoll bewiesen, dass das Plattenauflegen (oder was auch immer genau die beiden Herren da technisch vollführt haben) keine Frage des Alters ist: Mit dem legendären Briten Gilles Peterson und seinem Landsmann David Rodigan haben zwei DJ-Veteranen den Dancefloor gerockt, dass die Funken nur so geflogen sind.