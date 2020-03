So geht junge Politik: Mit bewegenden Reden der afrikanischen Umwelt-Aktivistinnen Adenike Oladosu und Elizabeth Wathuti zum Thema „Human Nature“ wurde am Mittwoch Abend im Grazer Orpheum das Elevate-Festival eröffnet.

Ankathie Koi mit den Elevate-Gründern Daniel Erlacher und Bernhard Steirer bei der Eröffnung © Ballguide/Danner

Warum das Motto „Human Nature“, warum eine Eröffnung im Zeihen von Umweltaktivismus und Klimakrise? Ganz logisch: „Wir wollen jenen eine Plattform bieten, die dafür sorgen, dass uns unsere wunderschöne Welt nicht unterm Hintern wegschmilzt.“ So formulierte es Ankathie Koi, in Österreich sesshafte Pop-Diva mit oberbayerischen Wurzeln und Moderatorin beim Eröffnungsevent des Elevate-Festivals am Mittwoch Abend im Grazer Orpheum.